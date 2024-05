Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне

Мексиканский футбольный специалист Рафаэль Маркес является главным кандидатом на пост главного тренера каталонской «Барселоны» в случае увольнения нынешнего коуча Хави, сообщает испанское издание Sport.es.

Также информацию о высоких шансах 45-летнего тренера подтверждает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Рафа Маркес с лета 2022 года работает главным тренером «Барселоны В». Во главе команды он провел 76 матчей и в среднем добывал с ней по 1.72 очка за матч.

Также Маркес 7 лет был в системе «Барселоны» во время карьеры игрока. За каталонский клуб он отыграл 242 матча и выиграл 11 трофеев.

🚨🔵🔴 Internal talks ongoing right now at Barça, tense situation with president Laporta unhappy with Xavi.



Xavi’s recent words on financial situation and also on Vitor Roque, key points.



🆕 Rafa Márquez remains high on club’s list, still waiting for final decision on Xavi. pic.twitter.com/z9mTxqKUQo