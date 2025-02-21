Реал нацелился на звездного антигероя Лиги чемпионов. Он уже играл за них
Тео Эрнандес может покинуть «Милан»
Мадридский «Реал» интересуется французским защитником итальянского «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 27-летнего футболиста расстроила критики болельщиков «росонерри» после удаления за симуляцию в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (1:1,1:2 по сумме двух встреч). Из-за этого игрок теперь рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами «Милана».
Стоит напомнить, что Тео Эрнандес является бывший игроком мадридского «Реала» и находился в системе королевского клуба с 2017 по 2019 годы, откуда и перебрался в «Милан».
В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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