Реал нацелился на звездного антигероя Лиги чемпионов. Он уже играл за них

Мадридский «Реал» интересуется французским защитником итальянского «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 27-летнего футболиста расстроила критики болельщиков «росонерри» после удаления за симуляцию в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (1:1,1:2 по сумме двух встреч). Из-за этого игрок теперь рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами «Милана».

Стоит напомнить, что Тео Эрнандес является бывший игроком мадридского «Реала» и находился в системе королевского клуба с 2017 по 2019 годы, откуда и перебрался в «Милан».

В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.