Сын легендарного бразильца подписал новый контракт с Реалом

15-летний форвард мадридского «Реала» Энцо Алвеш подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Особое внимание к этому юноше связано с тем, что он – сын легендарного бразильца Марсело, который провел в составе «Реала» 15 сезонов.

Энцо Алвеш выступает за мадридскую команду с 2017 года, пройдя все возрастные группы. Сейчас он играет за команду U-16.

На подписании нового соглашения присутствовал и его отец.

Марсело объявил о завершении карьеры 6 февраля 2025 года. Его последним клубом был «Флуминенсе».

🚨⚪️ Marcelo’s son Enzo Alves (15) has just signed new deal at Real Madrid. 🤝🏻 pic.twitter.com/5yf5d5rVdw