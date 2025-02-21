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Испания
21 февраля 2025, 18:15 |
773
0

Сын легендарного бразильца подписал новый контракт с Реалом

Возможно станет новой легендой футбола

21 февраля 2025, 18:15 |
773
0
Сын легендарного бразильца подписал новый контракт с Реалом
Real Madrid. Энцо Алвеш

15-летний форвард мадридского «Реала» Энцо Алвеш подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Особое внимание к этому юноше связано с тем, что он – сын легендарного бразильца Марсело, который провел в составе «Реала» 15 сезонов.

Энцо Алвеш выступает за мадридскую команду с 2017 года, пройдя все возрастные группы. Сейчас он играет за команду U-16.

На подписании нового соглашения присутствовал и его отец.

Марсело объявил о завершении карьеры 6 февраля 2025 года. Его последним клубом был «Флуминенсе».

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Марсело чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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