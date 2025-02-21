Сын легендарного бразильца подписал новый контракт с Реалом
Возможно станет новой легендой футбола
15-летний форвард мадридского «Реала» Энцо Алвеш подписал новый контракт с клубом.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Особое внимание к этому юноше связано с тем, что он – сын легендарного бразильца Марсело, который провел в составе «Реала» 15 сезонов.
Энцо Алвеш выступает за мадридскую команду с 2017 года, пройдя все возрастные группы. Сейчас он играет за команду U-16.
На подписании нового соглашения присутствовал и его отец.
Марсело объявил о завершении карьеры 6 февраля 2025 года. Его последним клубом был «Флуминенсе».
🚨⚪️ Marcelo’s son Enzo Alves (15) has just signed new deal at Real Madrid. 🤝🏻 pic.twitter.com/5yf5d5rVdw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2025
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