ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры

Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.

Последним клубом в карьере Марсело стал родной для него «Флуминенсе», который он покинул в ноябре 2024 года из-за конфликта с главным тренером.