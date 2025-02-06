ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры
Марсело повесил бутсы на гвоздь
Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.
Последним клубом в карьере Марсело стал родной для него «Флуминенсе», который он покинул в ноябре 2024 года из-за конфликта с главным тренером.
Forever grateful 💜#M12 pic.twitter.com/k8GP19sybd— Marcelotwelve (@MarceloM12) February 6, 2025
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