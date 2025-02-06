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Испания
06 февраля 2025, 13:55 |
1945
5

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры

Марсело повесил бутсы на гвоздь

06 февраля 2025, 13:55 |
1945
5
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный защитник Реала объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.

Последним клубом в карьере Марсело стал родной для него «Флуминенсе», который он покинул в ноябре 2024 года из-за конфликта с главным тренером.

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Марсело Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Andromed
Легенда не тільки Реала, а й всього світового футболу. Він був максимально укомплектованим гравцем, з прекрасним першим пасом та технікою, атакувальний але з хорошими оборонними здібностями. Буде його не вистачати у футболі(
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+2
OKs100
А мог бы усилить Кривбасс или Полесье.
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+1
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pol-55
Не спішив би ,може статись як Пепою.
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0
Nick.Grabowski
Найважливіші новини українського спорту - Клюйверт, Марсело, проблеми Мілану. 
В українському спорті нема актуальних проблем, нема про що писати?
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0
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