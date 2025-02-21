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  4. Португальский журналист: «Бенфика может продать Трубина летом»
Португалия
21 февраля 2025, 17:03 |
1180
2

Португальский журналист: «Бенфика может продать Трубина летом»

Сержиу Критинас – о будущем украинского вратаря

21 февраля 2025, 17:03 |
1180
2
Португальский журналист: «Бенфика может продать Трубина летом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский журналист Сержиу Критинас прокомментировал ситуацию с будущим украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина после нескольких его неудачных матчей на клубном уровне.

Так, исполнительный директор газеты Record заявил, что главный тренер «орлов» Бруну Лаже обеспокоен ситуацией с 23-летним голкипером.

Также Критинас в эфире программы Record na Hora добавил: «Я предполагаю, что летом «Бенфика» может его продать».

В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 35 матчей и пропустил 34 гола. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

Ранее Лаже оценил игру Трубина в Лиге чемпионов.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Обсервер Влад
Бенфіка ще доплатить комусь, щоб забрали у неї це ходяче непорозуміння
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