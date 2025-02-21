Португальский журналист: «Бенфика может продать Трубина летом»
Сержиу Критинас – о будущем украинского вратаря
Португальский журналист Сержиу Критинас прокомментировал ситуацию с будущим украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина после нескольких его неудачных матчей на клубном уровне.
Так, исполнительный директор газеты Record заявил, что главный тренер «орлов» Бруну Лаже обеспокоен ситуацией с 23-летним голкипером.
Также Критинас в эфире программы Record na Hora добавил: «Я предполагаю, что летом «Бенфика» может его продать».
В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 35 матчей и пропустил 34 гола. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.
Ранее Лаже оценил игру Трубина в Лиге чемпионов.
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