«В финале может быть Эль Класико». Наставник Барселоны – о жеребьевке ЛЧ
Ханс-Дитер Флик поделился мнением о матчах 1/8 финала
21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что испанская «Барселона» сыграет с португальской «Бенфикой».
Наставник каталонского клуба Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от следующих матчей в турнире:
«Бенфика» станет тяжелым соперником в матче плей-офф. Они очень сильно выступают на домашнем стадионе и демонстрируют качественный футбол. На этом этапе слабых команд не осталось.
В финале ЛЧ может состояться Эль Класико (встреча с Реалом – прим), но пока рано об этом думать. До решающего матча еще очень далеко. Нужно туда попасть. Сейчас мы думаем только о «Бенфике».
Сможем ли мы выиграть требл? Это непростая задача и чрезвычайно тяжелая. Мы отдадим все силы, чтобы конкурировать с соперниками на самом высоком уровне», – сказал Флик.
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Бенфіка зіграла 5 матчів: 4 виграші і нічия, забили-пропустили 11:7.
чи є шанс у Бенфіки з таким захистом і воротарем?
Так, завдяки жеребу може бути ель-класіко, але до фіналу ще треба обіграти також топові команди