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  4. «В финале может быть Эль Класико». Наставник Барселоны – о жеребьевке ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 16:07 |
1504
4

«В финале может быть Эль Класико». Наставник Барселоны – о жеребьевке ЛЧ

Ханс-Дитер Флик поделился мнением о матчах 1/8 финала

21 февраля 2025, 16:07 |
1504
4
«В финале может быть Эль Класико». Наставник Барселоны – о жеребьевке ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что испанская «Барселона» сыграет с португальской «Бенфикой».

Наставник каталонского клуба Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от следующих матчей в турнире:

«Бенфика» станет тяжелым соперником в матче плей-офф. Они очень сильно выступают на домашнем стадионе и демонстрируют качественный футбол. На этом этапе слабых команд не осталось.

В финале ЛЧ может состояться Эль Класико (встреча с Реалом – прим), но пока рано об этом думать. До решающего матча еще очень далеко. Нужно туда попасть. Сейчас мы думаем только о «Бенфике».

Сможем ли мы выиграть требл? Это непростая задача и чрезвычайно тяжелая. Мы отдадим все силы, чтобы конкурировать с соперниками на самом высоком уровне», – сказал Флик.

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Лига чемпионов Бенфика Барселона Барселона - Бенфика Ханс-Дитер Флик жеребьевка
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 4
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Victor673256ua
Вийти у півфінал Барселона може завадити лише сама собі. Сітка у неї відносно легка. А от Реалу буде набагато важче. А про фінал обом командам думати точно зарано
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+2
Burevestnik
в цьому місяці Барса зіграла 4 матчів-виграшів, забили-пропустили 11:2,
 Бенфіка зіграла 5 матчів: 4 виграші і нічия, забили-пропустили  11:7.
чи є шанс у Бенфіки з таким захистом і воротарем?
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0
Микола Унгурян
ключове слово "може")))))
Так, завдяки жеребу може бути ель-класіко, але до фіналу ще треба обіграти також топові команди
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0
antt
Трубін тепер буде у ролі Луніна в Реалі. Але після матчу з Монако йому буде набагато важче, якщо він буде грати, тому шанси Барси дуже зростають.
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0
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