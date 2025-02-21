«В финале может быть Эль Класико». Наставник Барселоны – о жеребьевке ЛЧ

21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что испанская «Барселона» сыграет с португальской «Бенфикой».

Наставник каталонского клуба Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от следующих матчей в турнире:

«Бенфика» станет тяжелым соперником в матче плей-офф. Они очень сильно выступают на домашнем стадионе и демонстрируют качественный футбол. На этом этапе слабых команд не осталось.

В финале ЛЧ может состояться Эль Класико (встреча с Реалом – прим), но пока рано об этом думать. До решающего матча еще очень далеко. Нужно туда попасть. Сейчас мы думаем только о «Бенфике».

Сможем ли мы выиграть требл? Это непростая задача и чрезвычайно тяжелая. Мы отдадим все силы, чтобы конкурировать с соперниками на самом высоком уровне», – сказал Флик.