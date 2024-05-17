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  4. Клопп заявил, что мог остаться в Ливерпуле до 2028 года. Названа причина
Англия
17 мая 2024, 14:33 | Обновлено 17 мая 2024, 15:01
878
2

Клопп заявил, что мог остаться в Ливерпуле до 2028 года. Названа причина

Немец высказался о болельщиках «красных»

17 мая 2024, 14:33 | Обновлено 17 мая 2024, 15:01
878
2
Клопп заявил, что мог остаться в Ливерпуле до 2028 года. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о болельщиках команды и признался, что их внимание может помешать его планам покинуть «Энфилд» по завершении нынешнего сезона.

«Я пытаюсь объяснить это, но не до конца понимаю. Люди любят тебя, пока ты их не разочаровываешь. Мне не кажется, что мы когда-либо разочаровывали их. Для стольких людей клуб – это целый мир, и в последние несколько месяцев это было невероятно.

За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому я прошу прощения за то, что не ответил каждому. Также было много просьб о билетах...

Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет много значили для них, я очень рад этому», – заявил Клопп.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведет последний матч во главе мерсисайдцев. В 38-м туре АПЛ-2023/2024 «красные» примут дома «Вулверхэмптона».

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: BBC
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nick07
стаття зовсім не відповідає заголовку
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