Клопп заявил, что мог остаться в Ливерпуле до 2028 года. Названа причина

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о болельщиках команды и признался, что их внимание может помешать его планам покинуть «Энфилд» по завершении нынешнего сезона.

«Я пытаюсь объяснить это, но не до конца понимаю. Люди любят тебя, пока ты их не разочаровываешь. Мне не кажется, что мы когда-либо разочаровывали их. Для стольких людей клуб – это целый мир, и в последние несколько месяцев это было невероятно.

За последние несколько месяцев я получил так много писем. Если я отвечу на все, то останусь здесь до 2028 года, поэтому я прошу прощения за то, что не ответил каждому. Также было много просьб о билетах...

Некоторые из этих писем я читал со слезами на глазах, узнав, что клуб значил для некоторых людей. То, как мы к этому отнеслись, сделало нас счастливыми. У нас особые болельщики, и последние девять лет много значили для них, я очень рад этому», – заявил Клопп.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведет последний матч во главе мерсисайдцев. В 38-м туре АПЛ-2023/2024 «красные» примут дома «Вулверхэмптона».