56-летний немецкий специалист Юрген Клопп, который возглавляет «Ливерпуль», был замечен на пустом стадионе команды «Энфилд».

Сперва Клопп в одиночку прогуливался по трибунам, останавливаясь в проходе и смотря на поле. После он спустился вниз и прошелся по газону.



Клопп провел в «Ливерпуле» 8 лет. Летом 2024 года он покинет клуб. Таким образом решил проститься с легендарным стадионом.

19 мая Юрген проведет последний матч во главе «мерсисайдцев». В 38-м туре АПЛ 2023/24 «красные» сыграют дома против «Вулверхэмптона». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

ФОТО. Одинокий Клопп на Энфилде. У Юргена остался 1 матч в Ливерпуле

Klopp alone inside Anfield🥹😭



I’m genuinely not ready for Sunday, not even one bit 😭😭pic.twitter.com/UmndizCQK4