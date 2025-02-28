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  4. Холанд – единственный игрок, забивший 20+ голов в последних 3 сезонах АПЛ
Англия
28 февраля 2025, 22:37 |
133
0

Холанд – единственный игрок, забивший 20+ голов в последних 3 сезонах АПЛ

Эрлинг во встрече против «Тоттенхэма» отметился забитым мячом

28 февраля 2025, 22:37 |
133
0
Холанд – единственный игрок, забивший 20+ голов в последних 3 сезонах АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является единственным игроком, который отметился 20 или более забитыми мячами в каждом из последних трех кампаний Премьер-лиги.

26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Наибольшую результативность Холанд показал в сезоне 2022/23, забив в 35 матчах Премьер-лиги 36 мячей, в 2023/24 отметился 27 голами в 31 поединке, а в нынешней кампании АПЛ – 20 в 26.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «горожане» занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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