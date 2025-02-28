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28 февраля 2025, 14:25 |
7811
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 февраля 2025, 14:25 |
7811
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

В пятницу, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла – Динамо

Ggbet 14.50 – 6.55 – 1.23

18:00 Карпаты – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 2.52 – 3.20 – 3.11

21:30 Штутгарт – Бавария

Ggbet 4.94 – 4.46 – 1.70

22:00 Астон Вилла – Кардифф

Ggbet 1.16 – 8.60 – 19.50

КИБЕРСПОРТ

19:00 Movistar KOI – Fnatic

Ggbet 2.86 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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