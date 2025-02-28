Другие новости28 февраля 2025, 14:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 февраля 2025, 14:25 |
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В пятницу, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ворскла – Динамо
18:00 Карпаты – ЛНЗ Черкассы
21:30 Штутгарт – Бавария
22:00 Астон Вилла – Кардифф
КИБЕРСПОРТ
19:00 Movistar KOI – Fnatic
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