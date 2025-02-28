СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла – Динамо

14.50 – 6.55 – 1.23

18:00 Карпаты – ЛНЗ Черкассы

2.52 – 3.20 – 3.11

21:30 Штутгарт – Бавария

4.94 – 4.46 – 1.70

22:00 Астон Вилла – Кардифф

1.16 – 8.60 – 19.50

КИБЕРСПОРТ

19:00 Movistar KOI – Fnatic

2.86 – 1.45