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  4. Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Англия
28 февраля 2025, 23:23 |
177
1

Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге

«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл»

28 февраля 2025, 23:23 |
177
1
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился 10 или более результативными действиями в нескольких месяцах.

26 февраля на «Энфилде» состоялся поединок 27-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. По одному мячу забили Собослаи и Мак Аллистер.

У египтянина было три месяца в английском чемпионате, в которых он добыл 10 или больше очков по системе гол + пас: декабрь 2018 (10), декабрь 2024 (14), февраль 2025 (10).

Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ принял участие в 28 матчах, отметившись 42 результативными действиями (25 Г + 17 А). «Ливерпуль» находится на первой позиции в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл Мохамед Салах рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Mark4854590
У Салаха в цьому сезоні наче друге дихання відкрилось. Так, він стабільно забивав і раніше, але зараз наче розквітнув)
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