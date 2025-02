Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился 10 или более результативными действиями в нескольких месяцах.

26 февраля на «Энфилде» состоялся поединок 27-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. По одному мячу забили Собослаи и Мак Аллистер.

У египтянина было три месяца в английском чемпионате, в которых он добыл 10 или больше очков по системе гол + пас: декабрь 2018 (10), декабрь 2024 (14), февраль 2025 (10).

Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ принял участие в 28 матчах, отметившись 42 результативными действиями (25 Г + 17 А). «Ливерпуль» находится на первой позиции в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

