Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего
Испания
17 мая 2024, 13:32 | Обновлено 17 мая 2024, 13:40
421
2

Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего

Экс-нападающий – о перспективах украинского форварда

17 мая 2024, 13:32 | Обновлено 17 мая 2024, 13:40
421
2
Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о будущем, которое ждет украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

«Да, Довбик много забивает за «Жирону», но он только первый год там играет.

Артему надо опасаться самого страшного – голевой засухи в следующем сезоне. Он должен теперь забивать не меньше, чем в первом сезоне за «Жирону» – десять голов уже не прокатит. В одном сезоне может выстрелить кто угодно, не забывайте «Лестер». Еще посмотрим, где «Жирона» будет», – рассказал 54-летний Леоненко.

Артем Довбик в нынешнем сезоне провел за «Жирону» 39 матчей, забил 21 гол и сделал 9 ассистов.

Ранее Виктор Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории.

По теме:
Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Виктор Леоненко Артем Довбик Жирона Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
Футбол | 16 мая 2024, 13:28 12
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о голевых достижениях наших соотечественников за пределами родины

Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Бокс | 17 мая 2024, 06:31 7
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Футбол | 17.05.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2024, 07:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Дэвид ХЭЙ: «Я думаю, что Усик победит Фьюри, но судьи отдадут ничью»
Бокс | 17.05.2024, 10:44
Дэвид ХЭЙ: «Я думаю, что Усик победит Фьюри, но судьи отдадут ничью»
Дэвид ХЭЙ: «Я думаю, что Усик победит Фьюри, но судьи отдадут ничью»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Прям Леон кілер
Ответить
0
TarasTaras94
Раз на рік і палка стріляє, раз на рік і Леоненко каже щось путнє та без принижень гравця
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 4
Футбол
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
16.05.2024, 13:59 7
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем