Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего

Бывший нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о будущем, которое ждет украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

«Да, Довбик много забивает за «Жирону», но он только первый год там играет.

Артему надо опасаться самого страшного – голевой засухи в следующем сезоне. Он должен теперь забивать не меньше, чем в первом сезоне за «Жирону» – десять голов уже не прокатит. В одном сезоне может выстрелить кто угодно, не забывайте «Лестер». Еще посмотрим, где «Жирона» будет», – рассказал 54-летний Леоненко.

Артем Довбик в нынешнем сезоне провел за «Жирону» 39 матчей, забил 21 гол и сделал 9 ассистов.

Ранее Виктор Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории.