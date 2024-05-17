Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 15:44 |
256
0

Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

17 мая 2024, 15:44 |
256
0
Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Денис, впереди предпоследний матч УПЛ в сезоне. Как готовится команда?

– Готовимся в обычном режиме. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник. Ожидаем очень интересный тяжелый матч для обеих команд. Настраиваемся по-боевому.

– Ты сыграешь против своего экс-клуба. Возможно, лично у тебя будет особый настрой на «Динамо»?

– Это уже не первый мой матч против «Динамо», поэтому ничего особенного. Конечно, есть мотивация, чтобы выиграть этот поединок. Но в целом настрой как и на любого другого соперника в УПЛ.

– В первом круге битва в Кривом Роге закончилась ранним удалением для «Кривбасса» и отрицательным результатом. Какой игры ожидаешь на этот раз?

– Матч должен стать интересным для болельщиков, ведь встретятся два сильных коллектива. И «Кривбасс», и «Динамо» хотят выиграть, поэтому противостояние является интригующим.

– Тот факт, что «Кривбасс» – досрочный обладатель бронзовых наград, не расслабляет команду перед последними матчами?

– Точно нет, ведь предыдущие два тура мы, к сожалению, провели неудачно. Надо реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ни о каком расслаблении не может быть и речи. Будем выкладываться на поле на все сто процентов.

– «Динамо» – «Кривбасс». Это принципиальный матч для нашей команды?

– Считаю, что днепровское дерби точно принципиальнее для нас. Повторюсь, «Динамо» – хорошая команда, поэтому ожидаем интересную игру.

Матч «Динамо» – «Кривбасс» на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского начнется в субботу, 18 мая, в 15:30.

По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Кузык Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024
Футбол | 16 мая 2024, 15:03 4
Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024
Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024

Хуммельс, Горецка и Гнабри не попали в состав

Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Футбол | 17 мая 2024, 10:23 12
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»

Бывший главный тренер сборной Украины поделился мнениями о войне

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 17.05.2024, 10:15
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме
Футбол | 17.05.2024, 13:25
Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме
Дело закрыто. Игнатенко прокомментировал обвинения в расизме
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Бокс | 17.05.2024, 06:31
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 121
Футбол
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 44
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.05.2024, 05:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем