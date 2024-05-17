Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Денис, впереди предпоследний матч УПЛ в сезоне. Как готовится команда?

– Готовимся в обычном режиме. Знаем, что нам будет противостоять сильный соперник. Ожидаем очень интересный тяжелый матч для обеих команд. Настраиваемся по-боевому.

– Ты сыграешь против своего экс-клуба. Возможно, лично у тебя будет особый настрой на «Динамо»?

– Это уже не первый мой матч против «Динамо», поэтому ничего особенного. Конечно, есть мотивация, чтобы выиграть этот поединок. Но в целом настрой как и на любого другого соперника в УПЛ.

– В первом круге битва в Кривом Роге закончилась ранним удалением для «Кривбасса» и отрицательным результатом. Какой игры ожидаешь на этот раз?

– Матч должен стать интересным для болельщиков, ведь встретятся два сильных коллектива. И «Кривбасс», и «Динамо» хотят выиграть, поэтому противостояние является интригующим.

– Тот факт, что «Кривбасс» – досрочный обладатель бронзовых наград, не расслабляет команду перед последними матчами?

– Точно нет, ведь предыдущие два тура мы, к сожалению, провели неудачно. Надо реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ни о каком расслаблении не может быть и речи. Будем выкладываться на поле на все сто процентов.

– «Динамо» – «Кривбасс». Это принципиальный матч для нашей команды?

– Считаю, что днепровское дерби точно принципиальнее для нас. Повторюсь, «Динамо» – хорошая команда, поэтому ожидаем интересную игру.

Матч «Динамо» – «Кривбасс» на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского начнется в субботу, 18 мая, в 15:30.