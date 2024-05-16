Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения

Арбитр ПФЛ был задержан работницами ТЦК в Одессе прямо из поезда. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Зверов:

«Арбитр ПФЛ (арбитр, работающий в Первой во Второй лигах Украины) приехал в Одессу. Он ехал судить матч любителей. Его встретили в Одессе на вокзале ТЦК и забрали. Несколько дней он провел с ними [в военкомате] и впоследствии его отпустили. Он сейчас уже у себя дома, но история стала прецедентом, про который уже говорят в Украинской ассоциации футбола.



Арбитры у нас не имеют брони от мобилизации. Они не имеют вообще никакой потенциальной возможности получить бронь от УАФ, потому что они не являются сотрудниками этой организации. Они – ФОП, просто сотрудничают с УАФ.

Эта ситуация сейчас, мягко говоря, напрягает многих арбитров. Вряд ли это будет касаться арбитров УПЛ. Но вот арбитры Первой и Второй лиги сейчас задают много вопросов своему руководству: А что дальше, как будут работать, кто будет работать?

И вообще насчет их статуса. 300 арбитров всего во всех украинских лигах. Если арбитров мобилизуют, то нужно будет искать новых людей, новых арбитров, а где?

Вот этот глобальный вопрос, уже давно обсуждаемый, но так сильно не поднимающийся на публику. Все же говорят о новом законе, как он будет работать, как он будет работать на практике. И вопрос в том, как этот закон повлияет на футбол. Футбол может потерять игроков, арбитров и кучу людей, которые это все обслуживают.

В межсезонье, в том числе руководству УАФ, нужно где-то проводить какие-то консультации, принимать какие-то решения и глобально задавать вопросы, что делать дальше с футболом».

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что львовский футбольный клуб «Карпаты» признан организацией, критически важной для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.

Также сообщалось, что украинского футболиста Николая Сираша из «Хуста» с вокзала забрали работники ТЦК.