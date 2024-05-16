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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 23:23 | Обновлено 16 мая 2024, 23:56
894
0

Обнародовано, какого судью задержали на вокзале в Одессе. И еще один случай

Арбитры начали массово отказываться от назначений на матчи

16 мая 2024, 23:23 | Обновлено 16 мая 2024, 23:56
894
0
Обнародовано, какого судью задержали на вокзале в Одессе. И еще один случай

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что имя арбитра, задержанного сотрудниками ТЦК в Одессе – Никита Богатырь, а также рассказал о другом подобном случае:

«Задержка арбитра работниками ТЦК в Одессе – не единственный случай. Знаю о как минимум еще одном, который имел место раньше. Судья из Калуша (Ивано-Франковская обл.) Иван Салаш, обычно работающий в Первой лиге, был назначен четвертым на матч Второй лиги.

Но по приезде (это была не Одесса, а город на западе страны) он также был задержан. Поэтому до стадиона так и не доехал, и игру пропустил. Его отпустили, но на следующий день.

После этих двух инцидентов, по моей информации, в последние недели в Комитет арбитров УАФ массово поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать их на игры, поскольку им не предоставляют бронирование, и, соответственно, у них нет никаких гарантий не быть задержанными прямо на вокзале.

УАФ имеет статус критически важной организации, но бронирование от мобилизации имеют только офисные работники Дома футбола. Арбитры там даже не штатные работники».

Ранее украинский журналист Владимир Зверов, рассказал, как арбитр ПФЛ был задержан работниками ТЦК в Одессе на выходе из поезда.

ФОТО. Судья ПФЛ Никита Богатырь (Запорожье)

ФОТО. Судья ПФЛ Иван Салаш (Калуш)

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мобилизация судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Владимир Зверов Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Комитет арбитров УАФ
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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