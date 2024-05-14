Стал известен первый клуб не из УПЛ, получивший бронирование от мобилизации

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, львовский футбольный клуб «Карпаты» признан организацией, критически важной для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.

Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.

Ранее статус критически важных для экономики получали только клубы УПЛ – «Динамо», «Шахтер», «Оболонь», «Днепр-1», «Кривбасс» и «Заря». Также аналогичный статус получили УАФ и УПЛ.