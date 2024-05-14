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Украина. Первая лига
14 мая 2024, 04:20 | Обновлено 14 мая 2024, 04:53
848
0

Стал известен первый клуб не из УПЛ, получивший бронирование от мобилизации

Львовские «Карпаты» признаны критически важными для функционирования экономики Украины

14 мая 2024, 04:20 | Обновлено 14 мая 2024, 04:53
848
0
Стал известен первый клуб не из УПЛ, получивший бронирование от мобилизации
ФК Карпаты

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, львовский футбольный клуб «Карпаты» признан организацией, критически важной для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.

Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.

Ранее статус критически важных для экономики получали только клубы УПЛ – «Динамо», «Шахтер», «Оболонь», «Днепр-1», «Кривбасс» и «Заря». Также аналогичный статус получили УАФ и УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Министерство молодежи и спорта российско-украинская война мобилизация Карпаты Львов Первая лига Украины
Сергей Рипьюк Источник: Кабинет Министров Украины
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