Стал известен первый клуб не из УПЛ, получивший бронирование от мобилизации
Львовские «Карпаты» признаны критически важными для функционирования экономики Украины
Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, львовский футбольный клуб «Карпаты» признан организацией, критически важной для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.
Такой статус позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, а также при надлежащем обосновании это количество можно увеличить.
Ранее статус критически важных для экономики получали только клубы УПЛ – «Динамо», «Шахтер», «Оболонь», «Днепр-1», «Кривбасс» и «Заря». Также аналогичный статус получили УАФ и УПЛ.
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