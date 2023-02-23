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  4. Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
WTA
23 февраля 2023, 19:40 |
451
1

Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Чешская теннисистка обыграла победительницу АО 2023 на турнире в ОАЭ

23 февраля 2023, 19:40 |
451
1
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 30) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в городе Дубай обыграла белоруску Арину Соболенко (WTA 2) в трех сетах за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко – 0:6, 7:6 (7:2), 6:1

Барбора проигрывала со счетом 0:6, 1:3, но смогла вернуться в игру и прервать винстрик Арины, который в 2023 году составлял 13 матчей. Для Соболенко это первое поражение в 2023 году. Ранее она выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В полуфинале турнира в городе Дубай Крейчикова сыграет с Джессикой Пегулой из США, которая без борьбы прошла в 1/2 финала, так как с четвертьфинального поединка снялась ее соперница Каролина Мухова.

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Барбора Крейчикова Арина Соболенко WTA Дубай
Источник Sport.ua
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Sashamar
Чудовий заголовок  !
Барбара молодець. Перетерпіла, передавила наче в армрестлінгу. Ніколи за неї не вболівав, але за сьогодні велике спасибі 
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