Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 30) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в городе Дубай обыграла белоруску Арину Соболенко (WTA 2) в трех сетах за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко – 0:6, 7:6 (7:2), 6:1

Барбора проигрывала со счетом 0:6, 1:3, но смогла вернуться в игру и прервать винстрик Арины, который в 2023 году составлял 13 матчей. Для Соболенко это первое поражение в 2023 году. Ранее она выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В полуфинале турнира в городе Дубай Крейчикова сыграет с Джессикой Пегулой из США, которая без борьбы прошла в 1/2 финала, так как с четвертьфинального поединка снялась ее соперница Каролина Мухова.

How's that from Barbora!? 😮‍💨@BKrejcikova snaps Sabalenka's streak with a 0-6, 7-6 (2), 6-1 comeback win in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/cfEKHnCOf2