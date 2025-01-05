Десятая ракетка мира пояснила, почему отказалась играть на Australian Open

Десятая ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии отказалась играть на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В своих социальных сетях чешка прокомментировала свой отказ от выступлений на мейджоре:

«Всем привет,

Я хотела бы поделиться последними новостями о моем отказе от участия на Australian Open. К сожалению, моя травма спины, которая беспокоила меня в конце прошлого сезона, все еще не до конца залечена. Это очень разочаровывает, потому что я люблю играть в Мельбурне и у меня остались прекрасные воспоминания о выходе в четвертьфинал в прошлом году.

Спасибо всем вам за вашу поддержку. Я усердно работаю над тем, чтобы полностью восстановиться, и мне не терпится вернуться на корт! 🙏»