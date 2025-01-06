Известно, когда Соболева проведет перенесенный стартовый матч на Аus Open

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 209) начнет выступления в квалификации Australian Open 2025 7 января.

Изначально стартовый матч 20-летней украинки против Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) был запланирован на понедельник (6 января) 4-м запуском, однако из-за дождей последние игры на каждом из кортов Мельбурна были сдвинуты на следующий день.

Соболева начнет поединок против Голубич ориентировочно в 05:30 по Киеву на корте №8 после игры Хонтама – Шарма.

В отборе к Открытому чемпионату Австралии также выступает Дарья Снигур. Сегодня она в 1-м круге квалификации переиграла Эмилану Аранго.

Расписание матчей на корте №8 на 7 января

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