Известно, когда Соболева проведет перенесенный стартовый матч на Аus Open
Анастасия сыграет против Виктории Голубич 7 января ориентировочно в 05:30 по Киеву
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 209) начнет выступления в квалификации Australian Open 2025 7 января.
Изначально стартовый матч 20-летней украинки против Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) был запланирован на понедельник (6 января) 4-м запуском, однако из-за дождей последние игры на каждом из кортов Мельбурна были сдвинуты на следующий день.
Соболева начнет поединок против Голубич ориентировочно в 05:30 по Киеву на корте №8 после игры Хонтама – Шарма.
В отборе к Открытому чемпионату Австралии также выступает Дарья Снигур. Сегодня она в 1-м круге квалификации переиграла Эмилану Аранго.
Расписание матчей на корте №8 на 7 января
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