«Он бл**ь начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Украинец отметился первым голом за французский клуб
В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлят».
В составе «Марселя» на 46-й минуте поединка появился украинский футболист Руслан Малиновский. Тогда хозяева поля уже проигрывали со счетом 0:2. Спустя 14 минут после своего выхода Руслан отметился первым голом в футболке французской команды.
Тем не менее, взятия ворот от Малиновского не помогло вернуться в игру «Марселю».
Однако болельщики «бело-голубых» по-настоящему заценили гол и игру украинца:
OM ARCHIVES INFOS: «Лучший украинский игрок находится в Марселе! Мы друзья с Украиной!».
Prono Spatiaux: «Малиновский 🔥🔥🔥💪🏽💪🏽💪🏽».
Manon Nggo: «Спасибо Малиновский! Мы верим в тебя 🤍💙».
Sergio Huaman: «Алексис и Малиновский всегда должны быть в стартовом составе».
Chamsou: «После гола Малиновского на стадионе было настоящее безумие».
Ramzi Akkari: «Сегодня лучший матч Малиновского, он начинает показывать хорошие результаты».
𝑲𝑶𝑩𝑰 13: «Мне очень понравилась работа Малиновского».
Mitroginha: «Скажу, что это лучшая игра Малиновского с момента присоединения к клубу».
Darkoss: «Положительный момент: первый гол Малиновского, он точно раскрепостит его».
Ramzi Akkari: «Он бл**ь начинает мне нравится».
Авторитетный портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 7,2 балла. Руслан – лучший игрок матча в составе «Марселя».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассуждаем о карьерных перипетиях габонца
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии A