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Франция
06 февраля 2023, 07:30 | Обновлено 06 февраля 2023, 07:49
1160
0

«Он бл**ь начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского

Украинец отметился первым голом за французский клуб

06 февраля 2023, 07:30 | Обновлено 06 февраля 2023, 07:49
1160
0
«Он бл**ь начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлят».

В составе «Марселя» на 46-й минуте поединка появился украинский футболист Руслан Малиновский. Тогда хозяева поля уже проигрывали со счетом 0:2. Спустя 14 минут после своего выхода Руслан отметился первым голом в футболке французской команды.

Тем не менее, взятия ворот от Малиновского не помогло вернуться в игру «Марселю».

Однако болельщики «бело-голубых» по-настоящему заценили гол и игру украинца:

OM ARCHIVES INFOS: «Лучший украинский игрок находится в Марселе! Мы друзья с Украиной!».

Prono Spatiaux: «Малиновский 🔥🔥🔥💪🏽💪🏽💪🏽».

Manon Nggo: «Спасибо Малиновский! Мы верим в тебя 🤍💙».

Sergio Huaman: «Алексис и Малиновский всегда должны быть в стартовом составе».

Chamsou: «После гола Малиновского на стадионе было настоящее безумие».

Ramzi Akkari: «Сегодня лучший матч Малиновского, он начинает показывать хорошие результаты».

𝑲𝑶𝑩𝑰 13: «Мне очень понравилась работа Малиновского».

Mitroginha: «Скажу, что это лучшая игра Малиновского с момента присоединения к клубу».

Darkoss: «Положительный момент: первый гол Малиновского, он точно раскрепостит его».

Ramzi Akkari: «Он бл**ь начинает мне нравится».

Авторитетный портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 7,2 балла. Руслан – лучший игрок матча в составе «Марселя».

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Руслан Малиновский реакция болельщиков болельщики фанаты Марсель Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Twitter
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