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Франция
05 февраля 2023, 23:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:09
466
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Ложка меда. Несмотря на гол Малиновского, Марсель дома уступил Ницце

Провансальский клуб не сумел набрать очки в матче 22-го тура Лиги 1

05 февраля 2023, 23:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:09
466
0
Ложка меда. Несмотря на гол Малиновского, Марсель дома уступил Ницце
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матч 22-го тура Лиги 1 «Марсель» дома проиграл «Ницце» со счетом 1:3.

Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за французский «Марсель».

Руслан был заявлен в запасе «Марселя», однако вышел на замену на 46-й минуте. А затем украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2.

Руслан провел уже 5-й матч за провансальский клуб. Несмотря на его усилия, Марсель проиграл со счетом 1:3.

Лига 1. 22-й тур, 5 февраля

Марсель – Ницца – 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Диоп, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Лаборд, 44 мин.

ГОЛ! 1:2. Малиновский, 60 мин.

ГОЛ! 1:3. Браими, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Ницца).
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Источник Sport.ua
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