Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Марсель
05.02.2023 21:45 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 февраля 2023, 07:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 07:42
81
0

Марсель – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 5 февраля в 21:45 по Киеву

04 февраля 2023, 07:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 07:42
81
0
Марсель – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

5 февраля на "Стад Велодром" пройдет матч 22-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Марсель" встретится с "Ниццей". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Марсель

Клуб - действующий вице-чемпион страны. Но добившийся этого успеха (а выше только ПСЖ, который в 2021/2022 был просто вне конкуренции) Хорхе Сампаоли летом со скандалом ушел, ухитрившись разругаться с руководством даже на таком фоне. Сменивший его перспективный Игор Тудор не сумел не допустить спада на старте нового розыгрыша. Да и в Лиге чемпионов французы, уже по неприятной традиции для себя, провалились. Но все-таки постепенно получилось набрать обороты. Параллельно удачно играя в кубке, где недавно было выбито "Ренн", "Олимпик" выдал серию из 6 матчей кряду в Лиге 1, поднявшись в тройку лидеров. И только "Монако" смог остановить эту серию. Впрочем, после этого снова выиграли, дожав во 2-м тайме на выезде "Нант" 2-0.

Ницца

Команда никак не может оправдать ожиданий - а они у руководства высокие. В прошлом сезоне было 5-е место, но "орлята" хотели большего. И сделали ставку при этом на Люсьена Фавра - тот относительно недавно с этим же коллективом брал во Франции "бронзу", что стало максимальным результатом. Но швейцарец в очередной раз провалился. Его уволили уже в январе, после того, как в кубке проиграли малоизвестному "Ле-Пюи". Но и в чемпионате до этого у амбициозного коллектива было всего 1 очко в 3-х турах. Уже само увольнение помогло прибавить. Еще не назначив полноценного наставника, "Ницца" выиграла дома у "Монпелье" и "Лилля" при ничьей с "Реймсом". На этой неделе был поединок с сильным "Лансом", в котором единственный мяч Лаборда помог набрать очередные 3 очка.

Статистика личных встреч

В 2022-м году "Марсель" выиграл оба поединка. В том числе в августе разгромил "Ниццу" в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом этой пары "Марсель". Но и "Ницца"смогла прибавить, так что просто "Олимпику" не будет. Ставим на "меньше 2,5 забитых голов" с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ренн – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ
Футбол | 04 февраля 2023, 01:09 0
Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ
Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ

Днепровский клуб дозаявил зимних новичков

Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
Футбол | 03 февраля 2023, 12:10 24
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех

Бывший центрбек «Шахтера» станет первым топовым украинцем в МЛС в истории

Барбоса победил Педрасу по очкам. Американец разбил сопернику лицо в кровь
Бокс | 04.02.2023, 06:45
Барбоса победил Педрасу по очкам. Американец разбил сопернику лицо в кровь
Барбоса победил Педрасу по очкам. Американец разбил сопернику лицо в кровь
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Футбол | 03.02.2023, 23:59
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Футбол | 03.02.2023, 19:02
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
03.02.2023, 18:02 17
Футбол
Кулач – не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо
Кулач – не полный провал: 5 худших внутренних трансферов Динамо
02.02.2023, 16:09 36
Футбол
ХАНТЕР – о бое Уайлдер – Руис: «Худощавая зубочистка и зефирка-коротышка»
ХАНТЕР – о бое Уайлдер – Руис: «Худощавая зубочистка и зефирка-коротышка»
02.02.2023, 11:28
Бокс
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
03.02.2023, 00:23 20
Олимпийские игры
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
02.02.2023, 20:03 4
Футбол
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
02.02.2023, 20:34 2
Биатлон
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
02.02.2023, 11:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности