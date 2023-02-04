5 февраля на "Стад Велодром" пройдет матч 22-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Марсель" встретится с "Ниццей". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Марсель



Клуб - действующий вице-чемпион страны. Но добившийся этого успеха (а выше только ПСЖ, который в 2021/2022 был просто вне конкуренции) Хорхе Сампаоли летом со скандалом ушел, ухитрившись разругаться с руководством даже на таком фоне. Сменивший его перспективный Игор Тудор не сумел не допустить спада на старте нового розыгрыша. Да и в Лиге чемпионов французы, уже по неприятной традиции для себя, провалились. Но все-таки постепенно получилось набрать обороты. Параллельно удачно играя в кубке, где недавно было выбито "Ренн", "Олимпик" выдал серию из 6 матчей кряду в Лиге 1, поднявшись в тройку лидеров. И только "Монако" смог остановить эту серию. Впрочем, после этого снова выиграли, дожав во 2-м тайме на выезде "Нант" 2-0.

Ницца



Команда никак не может оправдать ожиданий - а они у руководства высокие. В прошлом сезоне было 5-е место, но "орлята" хотели большего. И сделали ставку при этом на Люсьена Фавра - тот относительно недавно с этим же коллективом брал во Франции "бронзу", что стало максимальным результатом. Но швейцарец в очередной раз провалился. Его уволили уже в январе, после того, как в кубке проиграли малоизвестному "Ле-Пюи". Но и в чемпионате до этого у амбициозного коллектива было всего 1 очко в 3-х турах. Уже само увольнение помогло прибавить. Еще не назначив полноценного наставника, "Ницца" выиграла дома у "Монпелье" и "Лилля" при ничьей с "Реймсом". На этой неделе был поединок с сильным "Лансом", в котором единственный мяч Лаборда помог набрать очередные 3 очка.

Статистика личных встреч



В 2022-м году "Марсель" выиграл оба поединка. В том числе в августе разгромил "Ниццу" в гостях.

Прогноз



Букмекерские конторы считают явным фаворитом этой пары "Марсель". Но и "Ницца"смогла прибавить, так что просто "Олимпику" не будет. Ставим на "меньше 2,5 забитых голов" с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.