ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель

Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за французский «Марсель».

Руслан был заявлен в запасе «Марселя» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Ниццы», однако вышел на замену на 46-й минуте.

А затем украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2.

Руслан проводит уже 5-й матч за провансальский клуб.

Лига 1. 22-й тур, 5 февраля

Марсель – Ницца – 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85.

ГОЛ! 1:2. Малиновский, 60 мин.

ФОТО. Малиновский забил первый гол за Марсель