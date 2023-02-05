ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2
Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за французский «Марсель».
Руслан был заявлен в запасе «Марселя» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Ниццы», однако вышел на замену на 46-й минуте.
А затем украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2.
Руслан проводит уже 5-й матч за провансальский клуб.
Лига 1. 22-й тур, 5 февраля
Марсель – Ницца – 1:3
Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85.
ГОЛ! 1:2. Малиновский, 60 мин.
ФОТО. Малиновский забил первый гол за Марсель
События матча
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