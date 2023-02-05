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Марсель
05.02.2023, FT 1 : 3
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Франция
05 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 05 февраля 2023, 23:53
5366
8

ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель

Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2

05 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 05 февраля 2023, 23:53
5366
8
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за французский «Марсель».

Руслан был заявлен в запасе «Марселя» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Ниццы», однако вышел на замену на 46-й минуте.

А затем украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2.

Руслан проводит уже 5-й матч за провансальский клуб.

Лига 1. 22-й тур, 5 февраля

Марсель – Ницца – 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85.

ГОЛ! 1:2. Малиновский, 60 мин.

ФОТО. Малиновский забил первый гол за Марсель

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Марсель).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Ницца).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
Крассавелла!
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+5
VollerStar
Шикарний дебютний гол! Маліна топ!
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+4
Дані Рохас
Добре!
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+4
romanchik.8409
Пушка
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Kak Tak
Супер гол молодец  ,очень жаль ,что  цыганков даже пас не отдал голевой сегодня .
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-3
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