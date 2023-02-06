Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионат Франции
В матче 22-го тура Лиги 1 «Марсель» дома проиграл «Ницце» со счетом 1:3. Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за французский «Марсель».
Руслан был заявлен в запасе «Марселя», однако вышел на замену на 46-й минуте. А затем украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды до 1:2.
Руслан провел уже 5-й матч за провансальский клуб. Несмотря на его усилия, Марсель проиграл со счетом 1:3.
Лига 1. 22-й тур, 5 февраля
Марсель – Ницца – 1:3
Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Диоп, 38 мин.
ГОЛ! 0:2. Лаборд, 44 мин.
ГОЛ! 1:2. Малиновский, 60 мин.
ГОЛ! 1:3. Браими, 85 мин.
События матча
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