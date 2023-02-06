Франция06 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:22
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WhoScored: Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей
Украинский хавбек получил хорошую оценку от авторитетного портала
06 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:22
164
0
В поединке 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле проиграл «Ницце» со счетом 1:3.
В составе «провансальцев» на замену на 46 минуте вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он отличился забитым мячом и получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,2.
Стоит отметить, что Малиновский стал лучшим игроком в составе «Марселя», а также среди тех, кто вышел на замену в составе обеих команд.
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