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  4. WhoScored: Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей
Франция
06 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:22
164
0

WhoScored: Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей

Украинский хавбек получил хорошую оценку от авторитетного портала

06 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 06 февраля 2023, 02:22
164
0
WhoScored: Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей
ФК Марсель. Руслан Малиновский

В поединке 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле проиграл «Ницце» со счетом 1:3.

В составе «провансальцев» на замену на 46 минуте вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он отличился забитым мячом и получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,2.

Стоит отметить, что Малиновский стал лучшим игроком в составе «Марселя», а также среди тех, кто вышел на замену в составе обеих команд.

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Руслан Малиновский Марсель Ницца Лига 1 чемпионат Франции по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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