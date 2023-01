Стала известна первая полуфиналистка Australian Open

Действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала теннисистка из Казахстана в двух сетах переиграла Алену Остапенко из Латвии (№17 WTA).

Australian Open. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 6:4

Остапенко в этом году впервые дошла до четвертьфинала австралийского мейджора.

Рыбакина второй раз вышла в полуфинал турнира Grand Slam. В Мельбурне далее третьего круга она ранее не заходила.

В следующем раунде Елена, которая перед этим выбила первую ракетку мира, сразится против Джессики Пегулы или Виктории Азаренко.

