Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В 1/8 финала АО 2023 Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 25) обыграла польскую теннисистку в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Australian Open 2023. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [22] – 4:6, 4:6

Для Елены это первая победа над Игой в Туре.

Рыбакина является уроженкой москвы, однако по ходу теннисной карьеры она сменила федерацию и гражданство. Теперь девушка представляет Казахстан.

В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдон.

