Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Елена Рыбакина обыграла Игу за 1 час и 30 минут
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В 1/8 финала АО 2023 Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 25) обыграла польскую теннисистку в двух сетах за 1 час и 30 минут.
Australian Open 2023. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [22] – 4:6, 4:6
Для Елены это первая победа над Игой в Туре.
Рыбакина является уроженкой москвы, однако по ходу теннисной карьеры она сменила федерацию и гражданство. Теперь девушка представляет Казахстан.
В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдон.
The Wimbledon champion delivers a BIG statement 😳— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2023
🇰🇿 Elena Rybakina takes out top seed Swiatek!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/fIEeCCioAr
Letting her racquet do the talking 🤫— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2023
🇰🇿 Elena Rybakina • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/o42uktZv5v
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