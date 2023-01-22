Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Australian Open
22 января 2023, 05:22 | Обновлено 22 января 2023, 05:54
500
5

Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной

Елена Рыбакина обыграла Игу за 1 час и 30 минут

22 января 2023, 05:22 | Обновлено 22 января 2023, 05:54
500
5
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В 1/8 финала АО 2023 Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 25) обыграла польскую теннисистку в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Australian Open 2023. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [22] – 4:6, 4:6

Для Елены это первая победа над Игой в Туре.

Рыбакина является уроженкой москвы, однако по ходу теннисной карьеры она сменила федерацию и гражданство. Теперь девушка представляет Казахстан.

В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдон.

По теме:
Данилина / Мирза – Калинина / ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Елена Рыбакина Ига Свёнтек Australian Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21 января 2023, 16:47 10
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Футбол | 21 января 2023, 15:45 11
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Украинский вингер «Челси» вышел на замену

ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open
Теннис | 21.01.2023, 11:28
ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open
ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
Футбол | 21.01.2023, 21:30
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Футбол | 21.01.2023, 18:05
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей
Вот такие дела, свьонтек не умеет играть против рыбакиной, вот неудобная она для польки 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
21.01.2023, 16:30 42
Футбол
Украина с дублем Кривошапкина обыграла Чехию в последнем матче Универсиады
Украина с дублем Кривошапкина обыграла Чехию в последнем матче Универсиады
20.01.2023, 06:43 1
Хоккей
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
20.01.2023, 08:28 15
Теннис
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
Антхольц. Йоханнес Бё выиграл спринт, Прима 31-й
Антхольц. Йоханнес Бё выиграл спринт, Прима 31-й
20.01.2023, 17:02 4
Биатлон
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 17:36 12
Футбол
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
21.01.2023, 16:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности