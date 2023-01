ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно

В среду, 18 декабря, состоялся матч 1/32 финала Аuatralian Open 2023 между американской теннисисткой Даниэль Коллинс (США, WTA 11) и Каролиной Муховой (Чехия, WTA 133).

Коллинс, которая является финалисткой АО 2022, после того, как выиграла седьмой поинт на тай-брейке третьего сета, начала радоваться победе. Однако теннисистка, видимо, забыла, что решающий тай-брейке на турнирах серии Grand Slam играется до десяти выигранных очков.

Вскоре американка закрыла Мухову со счетом 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).

Отметим, что в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису Мухова обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

В 1/16 финала Коллинс сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 Еленой Рыбакиной.

Best moment of the week tbh 🤣pic.twitter.com/UpBAXihBMc