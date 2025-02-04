Риу Аве - Порту - 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Гости не могут победить в чемпионате пятую игру подряд
3 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» встречался с «Порту».
Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте - отличился Клейтон.
Во втором тайме гости быстро отыгрались. На 51-й минуте забил Неуэн Перес.
На 73-й минуте Оле Польман снова вывел «Риу Аве» вперед, но уже через три минуты Отавио восстановил паритет.
В итоге матч завершился результативной ничьей - 2:2.
«Риу Аве» занимает 10-е место в турнирной таблице, а „Порту“ остается на третьей позиции.
Чемпионта Португалии. 20 тур. 3 февраля
Риу Аве – Порту – 2:2
Голы: Клейтон, 37, Польман, 73, - Перес, 51, Отавио, 76
Удаление: Панзо (Риу Аве) - 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
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