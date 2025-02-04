Риу Аве - Порту - 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

3 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» встречался с «Порту».

Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте - отличился Клейтон.

Во втором тайме гости быстро отыгрались. На 51-й минуте забил Неуэн Перес.

На 73-й минуте Оле Польман снова вывел «Риу Аве» вперед, но уже через три минуты Отавио восстановил паритет.

В итоге матч завершился результативной ничьей - 2:2.

«Риу Аве» занимает 10-е место в турнирной таблице, а „Порту“ остается на третьей позиции.

Чемпионта Португалии. 20 тур. 3 февраля

Риу Аве – Порту – 2:2

Голы: Клейтон, 37, Польман, 73, - Перес, 51, Отавио, 76

Удаление: Панзо (Риу Аве) - 90+6

Видео голов и обзор матча