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Чемпионат Португалии
Риу Аве
03.02.2025 22:45 – FT 2 : 2
Порту
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Португалия
04 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:43
25
0

Риу Аве - Порту - 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Гости не могут победить в чемпионате пятую игру подряд

04 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:43
25
0
Риу Аве - Порту - 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» встречался с «Порту».

Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте - отличился Клейтон.

Во втором тайме гости быстро отыгрались. На 51-й минуте забил Неуэн Перес.

На 73-й минуте Оле Польман снова вывел «Риу Аве» вперед, но уже через три минуты Отавио восстановил паритет.

В итоге матч завершился результативной ничьей - 2:2.

«Риу Аве» занимает 10-е место в турнирной таблице, а „Порту“ остается на третьей позиции.

Чемпионта Португалии. 20 тур. 3 февраля

Риу Аве – Порту – 2:2

Голы: Клейтон, 37, Польман, 73, - Перес, 51, Отавио, 76

Удаление: Панзо (Риу Аве) - 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Джонатан Панзо (Риу Аве) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Порту).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ole Pohlmann (Риу Аве).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Патрисио Перес (Порту).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Клэйтон (Риу Аве).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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