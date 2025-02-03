Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить профессиональную карьеру – об этом ранее сообщил авторитетный журнал The Ring.

Украинский боксер собирается побить рекорд Формана и стать самым возрастным обладателем титула в королевском дивизионе. Для этого ему надо одолеть либо соотечественника Александра Усика (WBC, WBO, WBA) или британца Даниеля Дюбуа (IBF). Эксперты уверены, что после длительного перерыва, Кличко не сможет ничего противопоставить нынешним чемпионам.

Однако, украинский боксер может выйти в ринг против бывшего соперника, чтобы отобрать у него титул и побить рекорд. Сообщается, что одним из претендентов для Владимира является 43-летний болгарин Кубрат Пулев, который владеет поясом регулярного чемпиона по версии WBA.

Кличко уже встречался с этим боксером в 2014 году и нокаутировал в пятом раунде. Если Владимир сможет одолеть Пулева и второй раз, то перепишет рекорд Формана и станет чемпионом в супертяжелом весе, не встречаясь с Усиком или Дюбуа.