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  4. Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Профессиональный бокс
03 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 13:01
882
1

Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником

Претендентом на бой с украинцем считается Кубрат Пулев

03 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 13:01
882
1
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить профессиональную карьеру – об этом ранее сообщил авторитетный журнал The Ring.

Украинский боксер собирается побить рекорд Формана и стать самым возрастным обладателем титула в королевском дивизионе. Для этого ему надо одолеть либо соотечественника Александра Усика (WBC, WBO, WBA) или британца Даниеля Дюбуа (IBF). Эксперты уверены, что после длительного перерыва, Кличко не сможет ничего противопоставить нынешним чемпионам.

Однако, украинский боксер может выйти в ринг против бывшего соперника, чтобы отобрать у него титул и побить рекорд. Сообщается, что одним из претендентов для Владимира является 43-летний болгарин Кубрат Пулев, который владеет поясом регулярного чемпиона по версии WBA.

Кличко уже встречался с этим боксером в 2014 году и нокаутировал в пятом раунде. Если Владимир сможет одолеть Пулева и второй раз, то перепишет рекорд Формана и станет чемпионом в супертяжелом весе, не встречаясь с Усиком или Дюбуа.

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Владимир Кличко Владимир Кличко - Кубрат Пулев Кубрат Пулев Александр Усик Даниель Дюбуа
Микола Титюк Источник: Boxingnews24
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Комментарии 1
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Mark4854590
Повернутись для того щоб побитись за якийсь другорядний пояс? Ну таке собі. Може краще вже не повертатись...
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