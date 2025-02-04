Не летом. Албанский легионер вскоре присоединится к Металлисту 1925
Албанец Эрмир Рашица оформляет визу и приедет в Украину весной
Харьковский «Металлист 1925» выиграл борьбу за одного из самых перспективных албанских футболистов – атакующего полузащитника Эрмира Рашицу из Албании.
Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал детали о трансфере албанского игрока, выступавшего за клуб «Скендербеу»:
«Этот 20-летний игрок является лидером сборной Албании U-21, где уже забил два гола в восьми матчах. Он может сыграть на всех атакующих позициях и отличается взрывной игрой, позволяющей делать разницу на поле.
Ранее в албанской печати появилась информация, что Рашица присоединится к харьковчанам только летом. Однако, по последним данным, футболист уже проходит процесс оформления визы и должен присоединиться к команде в весенней части сезона.
Металлист 1925 заплатил за него солидную сумму и выиграл конкуренцию у клубов из двух европейских стран, из довольно сильных чемпионатов. Следует очень внимательно следить за этим футболистом».
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