Не летом. Албанский легионер вскоре присоединится к Металлисту 1925

Харьковский «Металлист 1925» выиграл борьбу за одного из самых перспективных албанских футболистов – атакующего полузащитника Эрмира Рашицу из Албании.

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал детали о трансфере албанского игрока, выступавшего за клуб «Скендербеу»:

«Этот 20-летний игрок является лидером сборной Албании U-21, где уже забил два гола в восьми матчах. Он может сыграть на всех атакующих позициях и отличается взрывной игрой, позволяющей делать разницу на поле.

Ранее в албанской печати появилась информация, что Рашица присоединится к харьковчанам только летом. Однако, по последним данным, футболист уже проходит процесс оформления визы и должен присоединиться к команде в весенней части сезона.

Металлист 1925 заплатил за него солидную сумму и выиграл конкуренцию у клубов из двух европейских стран, из довольно сильных чемпионатов. Следует очень внимательно следить за этим футболистом».