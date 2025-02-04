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Англия
04 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:14
73
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец из Фламенго стал партнером по команде Миколенко

Карлос Алькарас уже имеет опыт выступлений в Англии

04 февраля 2025, 03:01 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:14
73
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец из Фламенго стал партнером по команде Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

22-летний аргентинский полузащитник «Фламенго» Карлос Алькарас стал игроком «Эвертона».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.

Алькарас уже имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге. В 2023 году он присоединился к «Саутгемптону», за который провел 18 матчей и забил 4 гола.

Однако в том же сезоне «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, после чего Алькарас отправился в аренду в туринский «Ювентус».

Летом 2024 года он подписал контракт с «Фламенго», за который сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.

Карлос Алькарас стал одноклубником украинца Виталия Миколенко.

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Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ Фламенго Эвертон Карлос Алькарас (футболист)
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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