ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец из Фламенго стал партнером по команде Миколенко

22-летний аргентинский полузащитник «Фламенго» Карлос Алькарас стал игроком «Эвертона».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.

Алькарас уже имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге. В 2023 году он присоединился к «Саутгемптону», за который провел 18 матчей и забил 4 гола.

Однако в том же сезоне «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, после чего Алькарас отправился в аренду в туринский «Ювентус».

Летом 2024 года он подписал контракт с «Фламенго», за который сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.

Карлос Алькарас стал одноклубником украинца Виталия Миколенко.