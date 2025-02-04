ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец из Фламенго стал партнером по команде Миколенко
Карлос Алькарас уже имеет опыт выступлений в Англии
22-летний аргентинский полузащитник «Фламенго» Карлос Алькарас стал игроком «Эвертона».
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.
Алькарас уже имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге. В 2023 году он присоединился к «Саутгемптону», за который провел 18 матчей и забил 4 гола.
Однако в том же сезоне «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, после чего Алькарас отправился в аренду в туринский «Ювентус».
Летом 2024 года он подписал контракт с «Фламенго», за который сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.
Карлос Алькарас стал одноклубником украинца Виталия Миколенко.
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