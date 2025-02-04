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Кубок Италии
Аталанта
04.02.2025 22:00 - : -
Болонья
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Италия
04 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:50
14
0

Аталанта – Болонья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 4 февраля в 22:00 по Киеву

04 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:50
14
0
Аталанта – Болонья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда при Гасперини вышла на свой пик... И покинула его пару лет назад. Новых успехов пришлось ждать до прошлого сезона, когда получилось подняться на 4-е место в Серии А в сочетании с победой в Лиге Европы. Сейчас, безусловно, хочется если не улучшить, то, по крайней мере, сохранить эти позиции. И в принципе получается у бергамаски многое. Они удачно вернулись в Лигу чемпионов. Там на прошлой неделе была достойная ничья с Барселоной. На внутренней арене удавалось, преодолев стартовые проблемы, даже на вершину таблицы поднимались. Но после Рождества был откровенный спад: в Суперкубке сразу же проиграли Интеру, в Серии А были ничьи кряду не только с Лацио и Ювентусом, но и скромным Удинезе, а Наполи даже проигрывали. Да и, обыграв Комо, в прошлом туре снова потеряли очки, закончив вничью с Торино.

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Болонья

Клуб считался достаточно крепким и стабильным середняком. Но в прошлом сезоне, при Тиаго Мотте, наконец-то прорвало. Россоблу неожиданно навязали борьбу, причем как раз Аталанте, за место в Лиге чемпионов. Кстати, этот спор был проигран, но так уж случилось, что как раз подоспело изменение регламента главного еврокубка, и выскочку в Италии вознаградили даже за пятое место пропуск в этот турнир. В нем, правда, стартовали без таких ключевых футболистов, как Калафьори с Зиркзее, что летом были проданы в гранды из Англии. И без итальянско-бразильского тренера, что перебрался в Ювентус. Новичок Лиги чемпионов разочаровал. Выиграли только, в волевом стиле, у кризисной Боруссии в предпоследнем стиле - до этого была пара нулевых ничьих. Ну и со Спортинг закончили 1:1. Ожидаемо сдали подопечные уже Винченцо Итальяно и в Серии А, впрочем, пытаясь там бороться за хотя бы седьмую позицию. И в этом плане важным был успех с Комо - в прошлом туре оформили гроссмейстерские 2:0.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 красно-синие ухитрились выиграть трижды. В сентябре они дома ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Все же пора им прибавлять - поверим, что получится выиграть в важном домашнем кубковом матче (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
4 февраля 2025 -
22:00
Болонья
Победа Аталанты 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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