Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Болонья – 0:1. Четвертьфинал Кубка Италии. Видео гола и обзор
Кубок Италии
Аталанта
04.02.2025 22:00 – FT 0 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 февраля 2025, 05:03 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:06
81
0

Аталанта – Болонья – 0:1. Четвертьфинал Кубка Италии. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матч 1/4 финала Кубка Италии

05 февраля 2025, 05:03 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:06
81
0
Аталанта – Болонья – 0:1. Четвертьфинал Кубка Италии. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1). Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.

Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля

Аталанта – Болонья – 0:1

Голы: Сантьяго Кастро, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
По теме:
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Атлетико – Хетафе – 5:0. Разгром в четвертьфинале Кубка. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Вратарь промазал по мячу. Украинец отметился автоголом в Польше
Болонья Аталанта Кубок Италии по футболу видео голов и обзор Аталанта - Болонья Сантьяго Кастро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
Футбол | 05 февраля 2025, 06:51 0
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

Поединок состоится 5 февраля в 19:45 по Киеву

Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Футбол | 04 февраля 2025, 18:35 5
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны

Ансу Фати, Иньяки Пенья и Андреас Кристенсен не пригодились Ханс-Дитер Флику

Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Бокс | 04.02.2025, 17:41
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 04.02.2025, 12:49
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Футбол | 04.02.2025, 23:59
Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 45
Футбол
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
04.02.2025, 14:05 1
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем