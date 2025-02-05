Италия05 февраля 2025, 05:03 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:06
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Аталанта – Болонья – 0:1. Четвертьфинал Кубка Италии. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матч 1/4 финала Кубка Италии
05 февраля 2025, 05:03 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:06
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Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.
Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1). Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.
Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.
Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля
Аталанта – Болонья – 0:1
Голы: Сантьяго Кастро, 80
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
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