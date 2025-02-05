Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1). Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.

Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля

Аталанта – Болонья – 0:1

Голы: Сантьяго Кастро, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин