Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом
Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.
Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1).
Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.
Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.
Болонья в полуфинале в апреле сыграет против Ювентуса или Эмполи. В другой половине сетки финалиста определят Милан / Рома и Интер / Лацио.
Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля
Аталанта – Болонья – 0:1
Голы: Сантьяго Кастро, 80
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин
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События матча
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