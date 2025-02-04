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Кубок Италии
Аталанта
04.02.2025 22:00 – FT 0 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:21
170
3

Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом

04 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:21
170
3
Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1).

Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.

Болонья в полуфинале в апреле сыграет против Ювентуса или Эмполи. В другой половине сетки финалиста определят Милан / Рома и Интер / Лацио.

Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля

Аталанта – Болонья – 0:1

Голы: Сантьяго Кастро, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин

Фотогалерея

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
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Кубок Италии по футболу Аталанта Аталанта - Болонья Болонья Сантьяго Кастро видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
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ivankondrat96
Аталанті важко битись в усіх турнірах. Та і Болонья не подарунок. В італійських турнірах Болонья почуває себе впевнено. Не те що в Лізі чемпіонів - 4 голи за 8 матчів
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