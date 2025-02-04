Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии

Вечером 4 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии.

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом (0:1).

Определен первый полуфиналист Кубка Италии – им стала Болонья.

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил аргентинский форвард Сантьяго Кастро.

Болонья в полуфинале в апреле сыграет против Ювентуса или Эмполи. В другой половине сетки финалиста определят Милан / Рома и Интер / Лацио.

Кубок Италии. 1/4 финала, 4 февраля

Аталанта – Болонья – 0:1

Голы: Сантьяго Кастро, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Сантьяго Кастро, 80 мин

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