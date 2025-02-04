4 февраля на «Мерседес-Бенц Арена» пройдет матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором Штутгарт встретится с Аугсбургом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Штутгарт

Команда совершила качественный прыжок в прошлом сезоне. Она тогда опередила даже Баварию, став вице-чемпионом страны. Все ждали, что после этого швабы просядут (тем более что не удержали забивного Герасси), и вопрос был, насколько именно. И нужно отдать должное Себастьяну Хенессу: тот более-менее удерживает подопечных на высоком уровне. Это при том, что прибавилась нагрузка - немцы вернулись в Лигу чемпионов. Там в последнем туре с ПСЖ все ждали прагматичной ничьей, но там, после разгромного поражения, клуб оказался лишним! Параллельно ближе к зиме посредственный старт в Бундеслиге сменился обилием побед. Февраль начали с поединка против Боруссии из Менхенгладбаха дома - и неожиданным поражением.

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Аугсбург

Клуб может вспоминать свой еврокубковый опыт. Но уже давно привычной задачей стало сохранение прописки в Бундеслиге - впрочем, при различных наставниках ее стабильно выполняли. На общем фоне прошлый чемпионат, по ходу которого пришел на тренерский пост Йесс Торуп, получился неплохим: набрав 39 очков, фуггеры закончили на 11-й позиции. Сейчас в целом мало что меняется - да, проигрывают чаще, чем побеждают, но при этом очки набираются с комфортной скоростью, наращивая дистанцию от опасной зоны. Да и в январе несколько раз выиграли, а в крайнем туре ограничились ничьей с Санкт-Паули. Можно уделить внимание и кубку страны, в котором, правда, пока что были только представители более низких дивизионов - Виктория (Берлин), Шальке и Карлсруэ.

Статистика личных встреч

В последних 6 очных поединках была ничья и 5 побед швабов, в том числе уже трижды они выигрывали сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут легкую победу одержат хозяева арены. Но они сейчас не в лучшей форме, так что стоит подумать о ставке на гостей, как раз набравших форму, с +1,0 (коэффициент - 1,909).