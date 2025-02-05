Ундав стал героем матча. Штутгарт вышел в полуфинал Кубка Германии

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Германии.

«Штутгарт» на домашней арене переиграл «Аугсбург» (1:0) и вышел в полуфинал.

Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий Дениз Ундав.

Следующий соперник «Штутгарта» в полуфинале (1 или 2 апреля) будет определен после жеребьевки.

В других матчах 1/4 финала сыграют Байер – Кельн (5 февраля), Арминия – Вердер (25 февраля), РБ Лейпциг – Вольфсбург (26 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля

Штутгарт – Аугсбург – 1:0

Гол: Дениз Ундав, 30

Видео голов и обзор матча

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