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Кубок Германии
Штутгарт
04.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Аугсбург
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Германия
05 февраля 2025, 00:15 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:20
74
0

Ундав стал героем матча. Штутгарт вышел в полуфинал Кубка Германии

Единственный гол в ворота Аугсбурга на 30-й минуте забил форвард Дениз Ундав

05 февраля 2025, 00:15 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:20
74
0
Ундав стал героем матча. Штутгарт вышел в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз Ундав

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Германии.

«Штутгарт» на домашней арене переиграл «Аугсбург» (1:0) и вышел в полуфинал.

Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий Дениз Ундав.

Следующий соперник «Штутгарта» в полуфинале (1 или 2 апреля) будет определен после жеребьевки.

В других матчах 1/4 финала сыграют Байер – Кельн (5 февраля), Арминия – Вердер (25 февраля), РБ Лейпциг – Вольфсбург (26 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля

Штутгарт – Аугсбург – 1:0

Гол: Дениз Ундав, 30

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
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Кубок Германии по футболу Штутгарт Аугсбург Дениз Ундав видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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