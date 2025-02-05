Ундав стал героем матча. Штутгарт вышел в полуфинал Кубка Германии
Единственный гол в ворота Аугсбурга на 30-й минуте забил форвард Дениз Ундав
Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Германии.
«Штутгарт» на домашней арене переиграл «Аугсбург» (1:0) и вышел в полуфинал.
Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий Дениз Ундав.
Следующий соперник «Штутгарта» в полуфинале (1 или 2 апреля) будет определен после жеребьевки.
В других матчах 1/4 финала сыграют Байер – Кельн (5 февраля), Арминия – Вердер (25 февраля), РБ Лейпциг – Вольфсбург (26 февраля).
Кубок Германии. 1/4 финала, 4 февраля
Штутгарт – Аугсбург – 1:0
Гол: Дениз Ундав, 30
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