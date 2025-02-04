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  4. Что себе позволяет Медведев? Как Вавринка в Роттердаме дал бой 5-й ракетке
ATP
04 февраля 2025, 05:41 |
567
3

Что себе позволяет Медведев? Как Вавринка в Роттердаме дал бой 5-й ракетке

Стэн на старте пятисотника уступил Даниилу в трех сетах, который грубил рефери

04 февраля 2025, 05:41 |
567
3
Что себе позволяет Медведев? Как Вавринка в Роттердаме дал бой 5-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка и Даниил Медведев

3 февраля 39-летний именитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 155) провел достойный матч 1-го раунда на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды).

На старте соревнований швейцарец в трех сетах проиграл пятой ракетке мира «нейтралу» Даниилу Медведеву за 2 часа и 30 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/16 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – Даниил Медведев [2] – 7:6 (10:8), 4:6, 1:6

Это была пятая встреча соперников. Стэн проиграл третье очное противостояние.

В первом сете при счете 6:5 Медведев начал делать то, что у него лучше всего получается: разнылся и распсиховался. Ему не понравилась работа рефери.

«Почему ты делаешь мне предупреждение? У тебя какие-то проблемы. Болбой не дала мне мяч. Ты можешь открыть глаза? У тебя нет глаз, мужик. Ты такой плохой судья. Я помню, как было с Каренм Хачановым. Я помню, у тебя отсутствуют глаза. У тебя проблемы. Вы, судьи, полный отстой в каждом матче.

Я был спокоен, но ты ищешь неприятностей, мужик. У тебя действительно есть серьезные проблемы. Я с тобой не разговаривал. Я ничего не говорил. А потом ты так себя ведешь… У тебя проблемы, мужик. Открой глаза. Включи мозг. Я знаю, что ты просто должен там сидеть, но думай немного больше».

В 1/8 финала Медведев сыграет против Маттиа Белуччи (Италия, ATP 92).

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Lucky_Loser
біосміття
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+2
сергей богданов
Стэн в свои годы налегке вынес бы эту истеричку, в те времена ох и уровень тениса был, а матчи по накалу огнище
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0
AndiM
Лсдешник йопаний.
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0
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