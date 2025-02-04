ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Фиорентины

25-летний итальянский полузащитник «Фиорентины» Рикардо Соттиль стал игроком «Милана» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца года и включает опцию выкупа за 10 миллионов евро.

Известно, что Соттиль выбрал в новом клубе 99-й номер.

За свою карьеру Рикардо выступал за «Дженоа» и «Торино». В 2016 году стал игроком «Фиорентины», но преимущественно играл в аренде за «Пескару» и «Кальяри».

В этом сезоне он провел за «фиалок» 18 матчей и забил один гол.

Ранее стало известно, что «Милан» подписал форварда «Фейеноорда».