Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Фиорентины
Италия
04 февраля 2025, 02:50 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:56
106
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Фиорентины

Рикардо Соттиль будет играть за «россонери» до конца сезона

04 февраля 2025, 02:50 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:56
106
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал полузащитника Фиорентины
Transfermrkt. Рикардо Соттиль

25-летний итальянский полузащитник «Фиорентины» Рикардо Соттиль стал игроком «Милана» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца года и включает опцию выкупа за 10 миллионов евро.

Известно, что Соттиль выбрал в новом клубе 99-й номер.

За свою карьеру Рикардо выступал за «Дженоа» и «Торино». В 2016 году стал игроком «Фиорентины», но преимущественно играл в аренде за «Пескару» и «Кальяри».

В этом сезоне он провел за «фиалок» 18 матчей и забил один гол.

Ранее стало известно, что «Милан» подписал форварда «Фейеноорда».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вместо Бражка Вулверхэмптон подписал двух игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец из Фламенго стал партнером по команде Миколенко
Не летом. Албанский легионер вскоре присоединится к Металлисту 1925
Рикардо Соттиль Милан Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Олександр Сільченко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Теннис | 03 февраля 2025, 08:44 4
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк

Даяна благодаря выходу в финал Линца поднялась на 50-е место

Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
Футбол | 03 февраля 2025, 21:51 9
Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки

Диего Арройо уже в ближайшее время может стать игроком «Шахтера»

Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Футбол | 03.02.2025, 22:25
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
Футбол | 04.02.2025, 02:05
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Бокс | 03.02.2025, 12:37
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 18
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 5
Бокс
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем