ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси

21-летний английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека до конца сезона будет играть за «Боруссию» Дортмунд.

Игрок уже прибыл в расположение дортмундцев.

Чуквуэмека – воспитанник академии «Астон Виллы». За основную команду он сыграл 14 матчей.

В 2022 году стал игроком «Челси». За основную команду «пенсионеров» провел 32 матча и забил два гола.

В этом сезоне полузащитник отыграл 4 матча за «Челси».

Дортмундская «Боруссия» была активной в последний день трансферного окна и подписала также игрока «Норшелланна».