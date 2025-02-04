ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
Карни Чуквуэмека будет играть в немецкой Бундеслиге
21-летний английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека до конца сезона будет играть за «Боруссию» Дортмунд.
Игрок уже прибыл в расположение дортмундцев.
Чуквуэмека – воспитанник академии «Астон Виллы». За основную команду он сыграл 14 матчей.
В 2022 году стал игроком «Челси». За основную команду «пенсионеров» провел 32 матча и забил два гола.
В этом сезоне полузащитник отыграл 4 матча за «Челси».
Дортмундская «Боруссия» была активной в последний день трансферного окна и подписала также игрока «Норшелланна».
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