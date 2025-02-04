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Англия
04 февраля 2025, 02:05 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:07
75
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси

Карни Чуквуэмека будет играть в немецкой Бундеслиге

04 февраля 2025, 02:05 | Обновлено 04 февраля 2025, 02:07
75
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Карни Чуквуэмека

21-летний английский полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека до конца сезона будет играть за «Боруссию» Дортмунд.

Игрок уже прибыл в расположение дортмундцев.

Чуквуэмека – воспитанник академии «Астон Виллы». За основную команду он сыграл 14 матчей.

В 2022 году стал игроком «Челси». За основную команду «пенсионеров» провел 32 матча и забил два гола.

В этом сезоне полузащитник отыграл 4 матча за «Челси».

Дортмундская «Боруссия» была активной в последний день трансферного окна и подписала также игрока «Норшелланна».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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