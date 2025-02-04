ВИДЕО. Кто такая Вакана Сонобе? Как 837-я ракетка удивляет в Абу-Даби

17-летняя японская теннисистка Вакана Сонобе (WTA 837) вышла во 2-й раунд турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В 1/16 финала японка переиграла 55-ю ракетку мира Юань Юэ (Китай) за 1 час и 37 минут.

Кроме того, Вакана стартовала на пятисотнике с квалификации. В отборе она прошла Хейли Баптист (США, WTA 93) и Кристину Букшу (Испания, WTA 98). Во всех трех встречах Вакана была андердогом.

Результаты Ваканы Сонобе на турнире в Абу-Даби:

1-й раунд квалификации: Вакана Сонобе – Хейли Баптист – 6:3, 6:1

Вакана Сонобе – Хейли Баптист – 6:3, 6:1 2-й раунд квалификации: Вакана Сонобе – Кристина Букша – 6:3, 6:3

Вакана Сонобе – Кристина Букша – 6:3, 6:3 1/16 финала: Вакана Сонобе – Юань Юэ – 6:4, 6:3

Для Ваканы это второй турнир на уровне WTA. Интересно, что ее предыдущими соревнования в Туре также были в Абу-Даби в 2024 года. Тогда она также получила wild card в квалификацию, но уже на старте отбора уступила Бернарде Пере.

Теперь она добыла не только первую победу в Туре, но и сразу первую викторию над представительницей топ-100, а затем еще две.

Вакана – левша. Перед выступлениями в Абу-Даби она стала чемпионкой на юниорском Australian Open 2025. На уровне юниоров она также сыграла в финале US Open 2024, но трофей завоевать не сумела. На счету Сонобе три финала на турнирах ITF W15, однако пока без трофеев. На про-уровне она провела уже 60 матчей: 40 побед и 20 поражений.

В 1/8 финала в Абу-Даби Сонобе сыграет против победительницы противостояния Онс Жабер (Тунис, WTA 33) – Алена Остапенко (Латвия, WTA 35).

Фото Ваканы Сонобе с матча против Юань Юэ

Видеообзор матча Вакана Сонобе – Юань Юэ