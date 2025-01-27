Наследники Осаки и Федерера. Кто выиграл трофеи на юниорском Aus Open 2025?

Параллельно мужским и женским розыгрышам Открытого чемпионата Австралии 2025 в одиночных, парных и смешанном разрядах, на кортах Мельбурна также проходил юниорский турнир.

У девушек победительницей стала 17-летняя японка Вакана Сонобэ. В финале она переиграла Кристину Пеничкову из США со счетом 6:0, 6:1.

Вакана стала первой японкой в финале юниорского Aus Open и второй представительницей своей страны, которой удалось завоевать трофей Grand Slam после Кадзуко Савамацу (Ролан Гаррос и Уимблдон в 1969 году).

Сонобэ выиграла свой первый трофей на уровне мейджоров. В прошлом году она проиграла в финале юниорского US Open.

У парней чемпионом стал 18-летний швейцарец Генри Бернет, который тренируется в теннисном клубе Old Boys в Базеле (именно там свою карьеру начинал Роджер Федерер) и имеет контракт с On (самый известный амбасадор и спонсор – Федерер).

Перед стартом АО-25 Генри выиграл трофей ITF J300 в Траралгоне. Бернет впервые в карьере взял трофей на мейджорах. Предыдущим его лучшим результатом является четвертьфинал Ролан Гаррос 2024.

Бернет стал первым швейцарцем, который выиграл трофей юниорского Australian Open, и шестым представителем своей страны, котором удалось стать чемпионом юниорского слэма (в частности, это делали Федерер и Стэн Вавринка).

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Что касается парного разряда, то у девушек победительницами стали сестры-близнецы Кристина Пеничкова (которая, как указано выше, дошла до финала одиночного разряда) и Анника Пеничкова. В финале американки одолели Эмерсон Джонс (Австралия) и Ханну Клугман (Великобритания) со счетом 6:4, 6:2.

У парней трофей завоевали Максвелл Экстед (США) и Ян Кумстат (Чехия), которые в финале победили Огнена Милича (Сербия) и его «нейтрального» партнера Егора Плешивцева – 7:6 (8:6), 6:3.

Украинские теннисисты также выступили на этом юниорском Открытом чемпионате Австралии. 17-летняя Мария Дробышева на своем дебютном мейджоре в первом раунде квалификации проиграла «нейтралке» Юлии Перепехиной. Среди парней принял участие 16-летний Никита Белозерцев, который также впервые играл на мейджоре. В 1-м раунде основы он уступил Доминику Мосейчуку и в тот же день вылетели и из парного разряда, проиграв тандему Моис Куаме (Франция) / Андрес Сантамарта Роиг (Испания) вместе со своим партнером Марком Сибаном из Великобритании.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вакана Сонобэ

Getty Images/Global Images Ukraine. Генри Бернет

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Пеничкова и Анника Пеничкова