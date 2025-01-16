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  4. 17-летняя украинка завершила выступления на юниорском Australian Open 2025
Australian Open
16 января 2025, 04:38 |
224
0

17-летняя украинка завершила выступления на юниорском Australian Open 2025

Мария Дробышева уступила Юлию Перепехине в 1-м раунде отбора

16 января 2025, 04:38 |
224
0
17-летняя украинка завершила выступления на юниорском Australian Open 2025
Instagram. Мария Дробышева

17-летняя украинская теннисистка Мария Дробышева не сумела пробиться в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Юлии Перепехине.

Australian Open 2025. Девушки, юниоры. Квалификация

Мария Дробышева (Украина) – Юлия Перепехина – 2:6, 1:6

Дробышева впервые в карьере сыграла на юниорском турнире Grand Slam.

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Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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