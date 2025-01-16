Australian Open16 января 2025, 04:38 |
224
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17-летняя украинка завершила выступления на юниорском Australian Open 2025
Мария Дробышева уступила Юлию Перепехине в 1-м раунде отбора
16 января 2025, 04:38 |
224
0
17-летняя украинская теннисистка Мария Дробышева не сумела пробиться в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Юлии Перепехине.
Australian Open 2025. Девушки, юниоры. Квалификация
Мария Дробышева (Украина) – Юлия Перепехина – 2:6, 1:6
Дробышева впервые в карьере сыграла на юниорском турнире Grand Slam.
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