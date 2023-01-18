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  4. Australian Open. Прошлогодняя финалистка с трудом обыграла обидчицу Цуренко
Australian Open
18 января 2023, 16:15 |
208
0

Australian Open. Прошлогодняя финалистка с трудом обыграла обидчицу Цуренко

Даниэль Коллинс сломила сопротивление Каролины Муховой

18 января 2023, 16:15 |
208
0
Australian Open. Прошлогодняя финалистка с трудом обыграла обидчицу Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречались финалистка прошлого розыгрыша Даниэль Коллинс и полуфиналистка позапрошлого Каролина Мухова.

Встреча растянулась на три партии и закончилась победой 13-й сеяной американки на финальном тай-брейке.

Australian Open. Второй круг
Даниэль Коллинс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7(1), 6:2, 7:6(6)

Отметим, что в первом раунде Мухова не оставила шансов украинке Лесе Цуренко.

Коллинс в следующем круге сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана.

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Australian Open 2023 Даниэль Коллинс Каролина Мухова
Источник Sport.ua
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