Australian Open. Прошлогодняя финалистка с трудом обыграла обидчицу Цуренко

Состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречались финалистка прошлого розыгрыша Даниэль Коллинс и полуфиналистка позапрошлого Каролина Мухова.

Встреча растянулась на три партии и закончилась победой 13-й сеяной американки на финальном тай-брейке.

Australian Open. Второй круг

Даниэль Коллинс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7(1), 6:2, 7:6(6)

Отметим, что в первом раунде Мухова не оставила шансов украинке Лесе Цуренко.

Коллинс в следующем круге сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана.