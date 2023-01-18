Australian Open. Прошлогодняя финалистка с трудом обыграла обидчицу Цуренко
Даниэль Коллинс сломила сопротивление Каролины Муховой
Состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречались финалистка прошлого розыгрыша Даниэль Коллинс и полуфиналистка позапрошлого Каролина Мухова.
Встреча растянулась на три партии и закончилась победой 13-й сеяной американки на финальном тай-брейке.
Australian Open. Второй круг
Даниэль Коллинс (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7(1), 6:2, 7:6(6)
Отметим, что в первом раунде Мухова не оставила шансов украинке Лесе Цуренко.
Коллинс в следующем круге сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана.
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