Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023
Украинка не смогла справиться с Каролиной Муховой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в 1/64 финала уступила Каролине Муховой (Чехия, WTA 133) в двух сетах за 1 час и 16 минут.
Australian Open 2023. 1/64 финала
Леся Цуренко (Украина) [Q] – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 1:6
Отметим, что за матч Леся ни разу не взяла свою подачу. Было видно, что украинка не готова на 100% физически к матчу, Мухова просто перебегала украинку. Во втором сете Цуренко даже брала медицинский тайм-аут.
К слову, ранее Цуренко прошла квалификацию к австралийскому мейджору.
В следующем раунде Каролина встретится с прошлогодней финалисткой АО Даниэль Коллинз из США.
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