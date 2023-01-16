Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023
Australian Open
16 января 2023, 05:55 | Обновлено 16 января 2023, 05:57
299
1

Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023

Украинка не смогла справиться с Каролиной Муховой

16 января 2023, 05:55 | Обновлено 16 января 2023, 05:57
299
1
Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в 1/64 финала уступила Каролине Муховой (Чехия, WTA 133) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

Australian Open 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 1:6

Отметим, что за матч Леся ни разу не взяла свою подачу. Было видно, что украинка не готова на 100% физически к матчу, Мухова просто перебегала украинку. Во втором сете Цуренко даже брала медицинский тайм-аут.

К слову, ранее Цуренко прошла квалификацию к австралийскому мейджору.

В следующем раунде Каролина встретится с прошлогодней финалисткой АО Даниэль Коллинз из США.

По теме:
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко Каролина Мухова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Футбол | 15 января 2023, 20:25 14
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика

В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники

АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
Футбол | 15 января 2023, 16:59 13
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»

Президент «Шахтера» – о мегатрансфере

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16.01.2023, 00:15
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Теннис | 15.01.2023, 11:10
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Футбол | 15.01.2023, 16:25
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Шкода Лесю, так вона боролась в кваліфікації... 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
14.01.2023, 10:09 56
Футбол
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
14.01.2023, 01:58
Другие виды
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
14.01.2023, 15:40 13
Бокс
ФОТО. Новое преступление рашистов: ракета попала в многоэтажку в Днепре
ФОТО. Новое преступление рашистов: ракета попала в многоэтажку в Днепре
14.01.2023, 16:54 6
Война
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
14.01.2023, 23:23 28
Футбол
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
15.01.2023, 02:08 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности