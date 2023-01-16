Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в 1/64 финала уступила Каролине Муховой (Чехия, WTA 133) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

Australian Open 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 1:6

Отметим, что за матч Леся ни разу не взяла свою подачу. Было видно, что украинка не готова на 100% физически к матчу, Мухова просто перебегала украинку. Во втором сете Цуренко даже брала медицинский тайм-аут.

К слову, ранее Цуренко прошла квалификацию к австралийскому мейджору.

В следующем раунде Каролина встретится с прошлогодней финалисткой АО Даниэль Коллинз из США.