Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в финале отбора к Australian Open 2023 уверенно обыграла Леолию Жанжан (Франция, WTA 109) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2023. Финал квалификации

Леолия Жанжан (Франция) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 2:6

Отметим, что для Леси это четвертое успешное прохождения сита квалификации к австралийскому мейджору. Ранее она преодолевала отбор к АО в 2011, 2013 и 2022 годах.

К слову, Цуренко уверенно отыграла все 3 матча квалификации. В первом раунде она не оставила шансов представительнице Японии, а во втором разгромила испанку Большову.

Интересно, что Леся стало первой теннисисткой из квалификации, которая вышла в основу AО в 2023 году.

Our first #AO2023 qualifier is... 🥁



🇺🇦 Lesia Tsurenko 👏#AusOpen pic.twitter.com/4uEiZ9kuaI