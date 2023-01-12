Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Украинка в двух сетах справилась с Леолией Жанжан
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в финале отбора к Australian Open 2023 уверенно обыграла Леолию Жанжан (Франция, WTA 109) в двух сетах за 1 час и 15 минут.
Australian Open 2023. Финал квалификации
Леолия Жанжан (Франция) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 2:6
Отметим, что для Леси это четвертое успешное прохождения сита квалификации к австралийскому мейджору. Ранее она преодолевала отбор к АО в 2011, 2013 и 2022 годах.
К слову, Цуренко уверенно отыграла все 3 матча квалификации. В первом раунде она не оставила шансов представительнице Японии, а во втором разгромила испанку Большову.
Интересно, что Леся стало первой теннисисткой из квалификации, которая вышла в основу AО в 2023 году.
Our first #AO2023 qualifier is... 🥁— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023
🇺🇦 Lesia Tsurenko 👏#AusOpen pic.twitter.com/4uEiZ9kuaI
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Квал Леся пройшла в економ-режимі, тому будемо сподіватися, що й на основний турнір сил у неї вистачить. Тепер головне, щоб не "пощастило" з жеребкуванням так само, як минулого року.