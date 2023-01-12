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WTA
12 января 2023, 02:20 | Обновлено 12 января 2023, 02:29
254
1

Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023

Украинка в двух сетах справилась с Леолией Жанжан

12 января 2023, 02:20 | Обновлено 12 января 2023, 02:29
254
1
Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) в финале отбора к Australian Open 2023 уверенно обыграла Леолию Жанжан (Франция, WTA 109) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2023. Финал квалификации

Леолия Жанжан (Франция) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 2:6

Отметим, что для Леси это четвертое успешное прохождения сита квалификации к австралийскому мейджору. Ранее она преодолевала отбор к АО в 2011, 2013 и 2022 годах.

К слову, Цуренко уверенно отыграла все 3 матча квалификации. В первом раунде она не оставила шансов представительнице Японии, а во втором разгромила испанку Большову.

Интересно, что Леся стало первой теннисисткой из квалификации, которая вышла в основу AО в 2023 году.

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Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января
Леолия Жанжан Леся Цуренко Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Перемога, як то кажуть, на класі.
Квал Леся пройшла в економ-режимі, тому будемо сподіватися, що й на основний турнір сил у неї вистачить. Тепер головне, щоб не "пощастило" з жеребкуванням так само, як минулого року.
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