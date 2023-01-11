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  4. Устроила разгром – остался один шаг. Цуренко вышла в 3-й раунд отбора к АО
Australian Open
11 января 2023, 02:21 | Обновлено 11 января 2023, 02:44
121
0

Устроила разгром – остался один шаг. Цуренко вышла в 3-й раунд отбора к АО

Украинка в двух сетах уверенно обыграла Алену Большову

11 января 2023, 02:21 | Обновлено 11 января 2023, 02:44
121
0
Устроила разгром – остался один шаг. Цуренко вышла в 3-й раунд отбора к АО
Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 134) во втором раунде квалификации к Australian Open 2023 обыграла Алену Большову (Испания, WTA 145) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2023. Второй раунд квалификации

Алена Большова (Испания) – Леся Цуренко (Украина) – 1:6, 2:6

В последнем раунде отбора к австралийскому мейджору сыграет с победительницей матча Леолия Жанжан – Кайла Дэй.

Ранее Леся трижды принимала участие в отборе Australian Open и каждый раз его успешно преодолевала (2011, 2013 И 2022), выиграв за это время все 10 своих матчей в квалификации, 9 из которых – в двух сетах.

Во предыдущей игре Цуренко разгромила Юки Найто.

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Australian Open 2023 Леся Цуренко Алена Большова
Источник Sport.ua
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