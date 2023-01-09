Цуренко уверенно обыграла японку в первом раунде квалификации Aus Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Юки Найто из Японии (№225 WTA).



Australian Open. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Юки Найто (Япония) – 6:2, 6:1



В следующем раунде Цуренко, посеянная под 31-м номером, сыграет против Алены Большовой из Испании (№145 WTA).



Ранее Леся трижды принимала участие в отборе Australian Open и каждый раз его успешно преодолевала (2011, 2013 И 2022), выиграв за это время все 10 своих матчей в квалификации, 9 из которых – в двух сетах.

Ранее во второй круг пробился Алексей Крутых.