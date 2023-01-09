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  4. Цуренко уверенно обыграла японку в первом раунде квалификации Aus Open
Australian Open
09 января 2023, 09:28 | Обновлено 09 января 2023, 09:34
149
1

Цуренко уверенно обыграла японку в первом раунде квалификации Aus Open

Леся продолжает победную серию в отборочных матчах австралийского мейджора

09 января 2023, 09:28 | Обновлено 09 января 2023, 09:34
149
1
Цуренко уверенно обыграла японку в первом раунде квалификации Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Юки Найто из Японии (№225 WTA).

Australian Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Юки Найто (Япония) – 6:2, 6:1

В следующем раунде Цуренко, посеянная под 31-м номером, сыграет против Алены Большовой из Испании (№145 WTA).

Ранее Леся трижды принимала участие в отборе Australian Open и каждый раз его успешно преодолевала (2011, 2013 И 2022), выиграв за это время все 10 своих матчей в квалификации, 9 из которых – в двух сетах.

Ранее во второй круг пробился Алексей Крутых.

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Леся Цуренко Юки Найто Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,так тримати!
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