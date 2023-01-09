Цуренко уверенно обыграла японку в первом раунде квалификации Aus Open
Леся продолжает победную серию в отборочных матчах австралийского мейджора
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Юки Найто из Японии (№225 WTA).
Australian Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Юки Найто (Япония) – 6:2, 6:1
В следующем раунде Цуренко, посеянная под 31-м номером, сыграет против Алены Большовой из Испании (№145 WTA).
Ранее Леся трижды принимала участие в отборе Australian Open и каждый раз его успешно преодолевала (2011, 2013 И 2022), выиграв за это время все 10 своих матчей в квалификации, 9 из которых – в двух сетах.
Ранее во второй круг пробился Алексей Крутых.
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