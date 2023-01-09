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Australian Open
09 января 2023, 07:58 | Обновлено 09 января 2023, 08:00
95
1

Крутых стартовал с победы в квалификации Australian Open

Алексей провел первый матч на таком уровне

09 января 2023, 07:58 | Обновлено 09 января 2023, 08:00
95
1
Крутых стартовал с победы в квалификации Australian Open
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) победно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец обыграл Стефана Козлова из США (№198 ATP).

Australian Open. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Стефан Козлов (США) – 7:5, 6:2

Отметим, что для Алексея это первое участие в квалификации турниров Grand Slam.

В следующем раунде Крутых сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).

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Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января
Алексей Крутых Australian Open 2023 Стефан Козлов
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець!
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