Крутых стартовал с победы в квалификации Australian Open
Алексей провел первый матч на таком уровне
Украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) победно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинец обыграл Стефана Козлова из США (№198 ATP).
Australian Open. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Стефан Козлов (США) – 7:5, 6:2
Отметим, что для Алексея это первое участие в квалификации турниров Grand Slam.
В следующем раунде Крутых сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).
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