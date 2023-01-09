Крутых стартовал с победы в квалификации Australian Open

Украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) победно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В первом раунде отбора украинец обыграл Стефана Козлова из США (№198 ATP).



Australian Open. Первый круг квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Стефан Козлов (США) – 7:5, 6:2



Отметим, что для Алексея это первое участие в квалификации турниров Grand Slam.



В следующем раунде Крутых сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).