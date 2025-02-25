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  4. КАЛИНИНА: «Я даже перестала видеть мяч и просто потеряла концентрацию»
WTA
25 февраля 2025, 22:05 |
1059
0

КАЛИНИНА: «Я даже перестала видеть мяч и просто потеряла концентрацию»

Ангелина прокомментировала победу над Леолией Жанжан на старте пятисотника в Мериде

25 февраля 2025, 22:05 |
1059
0
КАЛИНИНА: «Я даже перестала видеть мяч и просто потеряла концентрацию»
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Леолией Жанжан в 1-м раунде турнира WTA 500 в Мериде:

– Сегодня матч получился непростым. Ты хорошо размялась, но потом начался дождь, и пришлось ждать продолжения. Однако в итоге ты смогла сосредоточиться и выиграть этот сложный матч. Каковы твои мысли?

– Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто остался здесь и продолжал смотреть этот матч, потому что играть было действительно тяжело из-за погоды. Я, кажется, разминалась раз десять! В какой-то момент я даже перестала видеть мяч и просто потеряла концентрацию. Для любого игрока сложно несколько раз подряд начинать поединок и останавливаться, но я очень рада, что смогла переломить ход встречи в свою пользу. Спасибо большое за вашу поддержку!

– Что тебе больше всего понравилось в твоей игре сегодня? Твой бэкхенд был просто огонь! Ты контролировала игру, но в какой-то момент немного потеряла инициативу. Конечно, большую роль сыграло то, что ты использовала слабость ее второй подачи. Так что, чем ты сегодня больше всего довольна?

– Думаю, больше всего я довольна тем, что в ключевые моменты мне удавалось попадать в корт и играть достаточно уверенно. Некоторые розыгрыши были действительно сложными, но я рада, что смогла справиться. В какой-то момент я полностью потеряла ритм во втором сете. Для меня самое важное было – вернуться в игру и сосредоточиться, потому что все происходило слишком быстро и явно не в мою пользу. Так что я счастлива, что смогла найти в себе силы вернуться в игру.

В 1/8 финала Ангелина сыграет против победительницы противостояния Марта Костюк – Дарья Сэвилл.

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Ангелина Калинина Леолия Жанжан WTA Мерида
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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